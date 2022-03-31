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【騰訊尷尬位】高盛評「騰訊」的確信性 （第四版）

研究報告 14:21 2022/03/31

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騰訊（00700） 自上周五出招回購後,騰訊股價迅速由350元彈升,股價上至380元水平左右,即3月30日其回購78萬股的價格382港元至388.2港元附近,便開始有點乏力。騰訊全月累計耗資約12億元回購,高盛指出，騰訊繼續執行其積極的資本分配策略，包括進行及退出投資，並透過股份回購、特別息等方案回饋股東。

盡管高盛看好公司上述舉措可以收窄旗下投資的控股公司折讓，並預期公司將複製早前分派京東集團（09618）的做法，退出成熟投資並回饋股東，同時調動資金投資於新機遇，最終提升中長期的收入及利潤增長。不過,騰訊在現水平的股價看來,短期操作卻不免有點唔上唔落的尷尬。

但長綫而言,高盛績後仍維持將騰訊納入「確信買入」名單，看好其下列因素：

業務基本面強勁，騰訊遊戲保持全球擴張勢頭，並自遊戲公司轉型至「玩家的公司」（孵化遊戲IP價值，創造電競、多媒體作品等娛樂產品）；

廣告、小程序及視頻號仍有強大變現潛力；

金融科技及企業服務健康增長；

騰訊現時價格對應19倍預測PE， 較歷史平均水平低一個標準差，風險回報比吸引。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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