【騰訊捱沽】騰訊回購了 能反彈嗎 （第三版）

上周五收市後，騰訊 （00700） 宣布以352.8至365港元的價格回購了約83.8萬股股票，耗資約3億元。不過考慮到1月公司已合計斥資22億元回購，今次充其量只是延續因業績靜默期而中止一個月的現有回購，利好程度料不及大幅加碼回購金額的阿里巴巴 （09988） 。加上騰訊短期仍要消化因本次業績產生的盈測下調，不利股價反彈。

騰訊在第四季的業績中，描述了當前互聯網行業發生了什麼根本性的改變，及公司如何適應新環境，騰訊提出投資3個戰略業務，同時也提到原本業務今年的展望。不過，戰略業務的收成期未知，但原本業務今年卻是說得明白，不論是遊戲業務還是廣告業務，均要在年底才見曙光。

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