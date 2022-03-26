  • 26°C
香港時間 : 2022326日 (週六) 20:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【騰訊捱沽】騰訊回購了 能反彈嗎 （第三版）

研究報告 18:52 2022/03/26

分享：

上周五收市後，騰訊 （00700） 宣布以352.8至365港元的價格回購了約83.8萬股股票，耗資約3億元。不過考慮到1月公司已合計斥資22億元回購，今次充其量只是延續因業績靜默期而中止一個月的現有回購，利好程度料不及大幅加碼回購金額的阿里巴巴 （09988） 。加上騰訊短期仍要消化因本次業績產生的盈測下調，不利股價反彈。

騰訊在第四季的業績中，描述了當前互聯網行業發生了什麼根本性的改變，及公司如何適應新環境，騰訊提出投資3個戰略業務，同時也提到原本業務今年的展望。不過，戰略業務的收成期未知，但原本業務今年卻是說得明白，不論是遊戲業務還是廣告業務，均要在年底才見曙光。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

★☆★《2022年收息全攻略》系列第三冊《本地超高息股》現已登場，訂戶可立即按此登入閱覽【第三冊】！早前登場的《本地熱門收息股》第一及第二冊，訂戶可按此登入閱覽【第一冊】【第二冊】。★☆★

★★★未成為訂戶的朋友，不妨把握新推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版！名額有限，先到先得，請火速行動！★★★

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

相關文章

精準策略師 加息在即+戰局難料 港股分段入場
2022/03/14
精準策略師 加息在即+戰局難料 港股分段入場

你可能感興趣

精準策略師 加息在即+戰局難料 港股分段入場
00:01 2022/03/14
精準策略師 加息在即+戰局難料 港股分段入場

最新專欄文章

【設備股前景】手機設備冚旗 車載 VR AR 激光雷達補上
今日
【設備股前景】手機設備冚旗 車載 VR AR 激光雷達補上
【疫情復甦股】旅遊、火鍋股蠢蠢欲動（附券商目標價）
2022/03/25
【疫情復甦股】旅遊、火鍋股蠢蠢欲動（附券商目標價）
【倍速收水】縮表料3萬億美元 年內加息1.75厘
2022/03/24
【倍速收水】縮表料3萬億美元 年內加息1.75厘
【內房債峰】債務高峰期殺到 高債內房危危乎（第三版）
2022/03/24
【內房債峰】債務高峰期殺到 高債內房危危乎（第三版）
【股場黑馬】景氣與股市 財富掛鈎的券商股（附股票推介）（第二版）
2022/03/24
【股場黑馬】景氣與股市 財富掛鈎的券商股（附股票推介）（第二版）
電玩手遊 市場動向 個股分析 港股 純利 遜於預期 騰訊

下一篇文章

【老牌收息股】加息Vs戰局 買收息股要衝量風險（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版