【騰訊業績】大遜預期！ 騰訊上季Non-IFRS純利按年跌25%（第二版）

除左業績數據差，騰訊 （00700） 主席馬化騰如何評價當前中國互聯網行業的前景，值得深思：

1. 互聯網行業面臨眾多宏觀變化及挑戰，正由過去高速擴張單純追求短期增長，轉為聚焦用戶價值、運營效率和科技創新； 2. 騰訊面向市場變化，執行了加強公司可持續發展的舉措，但影響了收入增長； 3. 騰訊積極擁抱變化，聚焦主業，降本增效，同時堅持對戰略業務的長期投入，在新環境下爭取健康可持續的增長。

也就是說，騰訊自己看互聯網行業的高速增長時代已過，而公司自己要以降本增效維持健康（即緩速）增長。接下來值得留意的會是：

1. 大行如何為「新時代」的騰訊定下新的盈利預測及估值?

2. 騰訊降本增效的過程中，會否削去一些投入與回報不符合效率的業務?

3. 騰訊將更積極投資海外業務，能否拯救其增長前景?

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騰訊 （00700） 剛才公布了第四季及全年業績。第四季非國際財務報告準則（Non-IFRS）公司權益持有人應佔盈利為248.8億元（人民幣‧下同），按年倒退25%，大遜市場一致預期的倒退12%。另外多項數據也遜預期，詳見組圖：

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值得一提，今次騰訊未有拆分手機遊戲的收入公布，改以本土及國際市場遊戲區分。而本土市場遊戲收入，第四季僅按年增長1%至296億元，反映監管打擊及內地宏觀表現。

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（持續更新中）

記者：陳煒傑