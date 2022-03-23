【倍速收水】縮表料3萬億美元 年內加息1.75厘

為對抗通脹，美聯儲暗示今年內將把基準利率提升至1.9%，明年底升至約2.8%。美聯儲主席鮑威爾表示，最早在下次政策會議開始縮減美聯儲近9萬億美元的資產負債表。另一方面，美國明尼阿波利斯聯邦儲備銀行行長卡什卡利（Neel Kashkari）亦指出，縮表速度可能是上一次的「兩倍」。

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料今年還要加息1.75厘

野村美國高級經濟學家Robert Dent指出3月議息會議是轉折點，說：

「過去幾個月，鮑威爾一直清楚表明，如果通脹持續走高，美聯儲將積極使用其工具抗擊通脹，以將通脹降至目標水平。3月會議是美聯儲從根本上重建價格穩定的一個開端，並可能在5月啟動資產負債表縮減計劃。」

Robert Dent預計 今年美國將有兩次50個基點的加息，分別在5月和6月。預計還有三次25個基點的加息，分別在7月、9月和12月。 預計2022年累計加息200個基點，隨後，在2023年還有50個基點。考慮到美國消費者和整體經濟面臨的通脹風險，美國沒有理由再採取寬鬆立場。

3萬億美元縮表規模

Robert Dent預期美聯儲將在5月聯邦公開市場委員會（FOMC）會議宣布縮表，時間1預計是5月初。他預計每月削減上限為1000億美元，由600億美元國債和400億美元MBS（抵押貸款支持證券）構成。1000億美元上限將在4個月內分階段達到。也就是說，最初從250億美元開始，逐漸增至1000億美元。值得注意的是，1000億美元這個規模基本是美聯儲（2008年）金融危機後進行縮表時的兩倍。

預期縮表將會持續到2024年底，屆時資產負債表規模將在5.5萬億美元至6萬億美元左右，並停止縮表，維持在這一水平。而按現時9萬億美元的資產負債表規模計算,縮表規模將超過3萬億美元。

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