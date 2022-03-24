【內房之峰】債務高峰期殺到 考驗內房韌力

年初以來，內地政府頻頻出台房地產的措施，在利率和政策方面亦有所放鬆，今年業內似乎仍未走出陰霾，當中現⾦流仍是困擾業內的主要因素。

根據報告統計，2022年房地產行業總體債務到期，超出6000億元（人民幣‧下同），光銀國際預料4月及6月也將為2022 年內房企債券到期⾼峰，⾦額均逾600億元。

▼ 點擊圖片放大 +2

過去一年，業內通過「債滾債」方式維持營運。房地產行業長期以⾼槓桿、⾼周轉模式實現高利潤，這模式已難以適應現階段的轉型需求。該行指出經歷數個⽉沉澱之後，現金流的壓力未明顯降低，現階段多數企業仍出售優質資產等⼿段籌集資⾦，並改善⾃⾝資⾦結構。

該行又指，今年房企違約事件仍有機會發⽣，但央企及有央企背景的企業將會表現出堅韌的實力。此外，房地產行業淨融資規模為負，高評級及央企背景更具優勢，有關業內相關股份，包括華潤置地 （01109） 及中國海外發展 （00688） 。

隨著今年GDP增速5.5%左右目標，政府必將出台⼀系列政策降低⾵險，保證行業平穩運行。光銀國際認為，房地產業作為支持產業起到重要作用，確保中國經濟的平穩發展。同時，全國性政策出台減緩了降槓桿的難度，以及完善企業使⽤預售資⾦的可能（見下圖）。

▼ 點擊圖片放大 +2

國務院金融委於3月16日召開專題會議，會議要求「堅持穩中求進，防範化解房地產市場風險」回應了房地產企業問題。

★☆★《2022年收息全攻略》系列第三冊《本地超高息股》現已登場，訂戶可立即按此登入閱覽【第三冊】！早前登場的《本地熱門收息股》第一及第二冊，訂戶可按此登入閱覽【第一冊】或【第二冊】。★☆★

欲觀看全文請成為付費訂戶：

★★★未成為訂戶的朋友，不妨把握新推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版！名額有限，先到先得，請火速行動！★★★

...