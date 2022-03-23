疫下課時縮減 衝擊學童成績？ 國際 20:51 2022/03/23 分享： 政府制定任何政策，都應該考慮成本效益，防疫措施不應例外，不應該有單一考量能永遠壓倒一切。其中一個較受忽視的考量，似乎是敎育方面，政府防疫會考慮醫院壓力，也擔心經濟增長及失業率，會扶持商界及資助打工仔，但教育受干擾的後果不會馬上浮現，小孩子也不懂自己發聲，承受代價而不自知，甚至樂於不用回校上課。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 俄油劈價即獲印度承接 石油制裁有缺口 2022/03/22 俄油劈價即獲印度承接 石油制裁有缺口 烏東已成雞肋 基輔宜棄車保帥 2022/03/21 烏東已成雞肋 基輔宜棄車保帥 普京高呼去納粹化 只為入侵烏克蘭正名 2022/03/21 普京高呼去納粹化 只為入侵烏克蘭正名 儲局打仗照加息 不怕經濟衰退？ 2022/03/17 儲局打仗照加息 不怕經濟衰退？ 前外交官揭特朗普批烏克蘭腐敗 稱克里米亞屬俄 2022/03/18 前外交官揭特朗普批烏克蘭腐敗 稱克里米亞屬俄 你可能感興趣 俄油劈價即獲印度承接 石油制裁有缺口 22:35 2022/03/22 俄油劈價即獲印度承接 石油制裁有缺口 烏東已成雞肋 基輔宜棄車保帥 17:00 2022/03/21 烏東已成雞肋 基輔宜棄車保帥 普京高呼去納粹化 只為入侵烏克蘭正名 23:03 2022/03/21 普京高呼去納粹化 只為入侵烏克蘭正名 最新專欄文章 國金札記 - 俄油劈價印度承接 石油制裁有缺口 今日 俄油劈價印度承接 石油制裁有缺口 俄油劈價即獲印度承接 石油制裁有缺口 2022/03/22 俄油劈價即獲印度承接 石油制裁有缺口 國金札記 - 普京高呼去納粹化 只為侵烏出師有名 2022/03/22 普京高呼去納粹化 只為侵烏出師有名 普京高呼去納粹化 只為入侵烏克蘭正名 2022/03/21 普京高呼去納粹化 只為入侵烏克蘭正名 國金札記 - 烏東已成雞肋 基輔宜棄車保帥 2022/03/21 烏東已成雞肋 基輔宜棄車保帥 疫情 數學科 中學 小學 美國 防疫措施 經濟 學校