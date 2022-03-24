東岳高速增長 產業處於風口 名家專區 2022/03/24 分享： 國企指數昨日升近1.3%，收報7635點，但六日升超過1,500點及約25%，小心短期調整，但政策股依然是焦點所在。東岳集團（00189）去年盈利增長1.7倍，預期今年繼續高增長，尤其雙碳政策推動氫能 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【強勢回歸】港股補裂口 反彈目標睇黃金比率（第四版） 2022/03/23 【強勢回歸】港股補裂口 反彈目標睇黃金比率（第四版） 中字股實力談 - 福萊特撈貨 光電是未來 2022/03/23 福萊特撈貨 光電是未來 中字股實力談 - 【反彈買什麼】向升能見度高的選擇（第五版） 2022/03/22 【反彈買什麼】向升能見度高的選擇（第五版） 中字股實力談 - 招行增長率 內銀股最強 2022/03/22 招行增長率 內銀股最強 中字股實力談 - 【大市分析】港股高台跳水 等第二底（第四版） 2022/03/21 【大市分析】港股高台跳水 等第二底（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 恒生中國企業指數 市盈率 市帳率 東岳集團（00189） 科創板 新能源 人民幣