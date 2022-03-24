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東岳高速增長 產業處於風口

名家專區 2022/03/24

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國企指數昨日升近1.3%，收報7635點，但六日升超過1,500點及約25%，小心短期調整，但政策股依然是焦點所在。東岳集團（00189）去年盈利增長1.7倍，預期今年繼續高增長，尤其雙碳政策推動氫能

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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