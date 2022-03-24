【停派紅股】曾淵滄：暫時唔好撈煤氣

公用股煤氣 （00003） 日前宣布停派紅股，為2008年金融海嘯後，首度取消派紅股，令不少小股東大跌眼鏡，皆因紅股政策一直以來令煤氣擁有較高估值，消息公布後，煤氣股價已連跌兩日，跌幅更超過1成。

資深投資者、星級名家曾淵滄在接受《投資理財周刊》專訪時表示：「煤氣不派紅股，令10幾年來一直持有的股東失望，加上受到疫情影響，香港本地食肆用氣需求減少，拖累收入下跌，而且內地業務疲弱拖低利潤，未來都未必有機會加價，短期前期麻麻。」

煤氣的股息率其實不算高，只有約2至3厘水平，就算煤氣股價近日大跌，股息率也只有約3.5厘，未算特別吸引。

曾淵滄認為，投資者暫時不要撈煤氣，待跌到股息率達到更吸引的水平時再入場也不遲，不過，他看好，煤氣仍有其長期投資價值，因為疫情總有過去的一天，加上煤氣在香港沒有競爭對手，當食肆需求回升，煤氣的收入及盈利也可回暖。

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煤氣2021年營業額535.6億元，按年升30.9%；純利50.2億元，按年跌16.5%；每股盈利26.9仙，派每股末期息23仙，連同中期息每股12仙，全年共派股息每股35仙。去年集團主營業務稅後溢利為68.2億元，按年跌5.7%。

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