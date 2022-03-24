樓市信心拉鋸 發展邏輯新議

突如其來的疫情反彈對「動態清零」政策產生衝擊，Omicron變異株快速波及了全國十餘個省市，包括深圳和上海兩座拉動樓市的火車頭，已作不同程度封城封區，這對於監管層正在千方百計穩定預期的市場來說又是一場

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