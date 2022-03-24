樓市信心拉鋸 發展邏輯新議 名家專區 2022/03/24 分享： 突如其來的疫情反彈對「動態清零」政策產生衝擊，Omicron變異株快速波及了全國十餘個省市，包括深圳和上海兩座拉動樓市的火車頭，已作不同程度封城封區，這對於監管層正在千方百計穩定預期的市場來說又是一場 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 潘攀 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 經濟理論重新認識 意在糾偏 2022/03/23 經濟理論重新認識 意在糾偏 國情知聞 - 中國新改革 向何方深化 2022/03/22 中國新改革 向何方深化 國情知聞 - 中央財收穩增 地方苦樂不均 2022/03/21 中央財收穩增 地方苦樂不均 國情知聞 - 「必由之路」政策變局 新發展理念熱議 2022/03/19 「必由之路」政策變局 新發展理念熱議 國情知聞 - 經濟乍暖還寒 穩增長政策需加碼 2022/03/18 經濟乍暖還寒 穩增長政策需加碼 疫情 金融 北京 深圳 上海 劉鶴 郭樹清 中國 證監會