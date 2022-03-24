  • 17°C
香港時間 : 2022324日 (週四) 02:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

樓市信心拉鋸 發展邏輯新議

名家專區 2022/03/24

分享：

突如其來的疫情反彈對「動態清零」政策產生衝擊，Omicron變異株快速波及了全國十餘個省市，包括深圳和上海兩座拉動樓市的火車頭，已作不同程度封城封區，這對於監管層正在千方百計穩定預期的市場來說又是一場

...

撰文 : 潘攀

欄名 : 國情知聞

最新專欄文章

國情知聞 - 經濟理論重新認識 意在糾偏
2022/03/23
經濟理論重新認識 意在糾偏
國情知聞 - 中國新改革 向何方深化
2022/03/22
中國新改革 向何方深化
國情知聞 - 中央財收穩增 地方苦樂不均
2022/03/21
中央財收穩增 地方苦樂不均
國情知聞 - 「必由之路」政策變局 新發展理念熱議
2022/03/19
「必由之路」政策變局 新發展理念熱議
國情知聞 - 經濟乍暖還寒 穩增長政策需加碼
2022/03/18
經濟乍暖還寒 穩增長政策需加碼
疫情 金融 北京 深圳 上海 劉鶴 郭樹清 中國 證監會

上一篇文章

疫下課時縮減 衝擊學童成績？

下一篇文章

騰訊股價料「震」 測市底
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版