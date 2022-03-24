疫下課時縮減 衝擊學童成績？

政府制定任何政策，都應該考慮成本效益，防疫措施不應例外，不應該有單一考量能永遠壓倒一切。其中一個較受忽視的考量，似乎是教育方面。教育受干擾的後果不會馬上浮現，小孩子也不懂自己發聲，承受代價而不自知，甚

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