疫下課時縮減 衝擊學童成績？ 名家專區 2022/03/24 分享： 政府制定任何政策，都應該考慮成本效益，防疫措施不應例外，不應該有單一考量能永遠壓倒一切。其中一個較受忽視的考量，似乎是教育方面。教育受干擾的後果不會馬上浮現，小孩子也不懂自己發聲，承受代價而不自知，甚 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 疫下課時縮減 衝擊學童成績？ 2022/03/23 疫下課時縮減 衝擊學童成績？ 國金札記 - 俄油劈價印度承接 石油制裁有缺口 2022/03/23 俄油劈價印度承接 石油制裁有缺口 俄油劈價即獲印度承接 石油制裁有缺口 2022/03/22 俄油劈價即獲印度承接 石油制裁有缺口 國金札記 - 普京高呼去納粹化 只為侵烏出師有名 2022/03/22 普京高呼去納粹化 只為侵烏出師有名 普京高呼去納粹化 只為入侵烏克蘭正名 2022/03/21 普京高呼去納粹化 只為入侵烏克蘭正名 疫情 美國 英國 小學 中學 防疫措施 新冠肺炎疫情 新冠肺炎