軟件板塊表現矚目 名家專區 2022/03/24 分享： 昨日33板塊升跌情況： 中午時，有26板塊升，7板塊跌，地產板塊在其中。 收市時，有28板塊升，5板塊跌，銀行板塊在其中。 整體保險板塊升1.12%，17隻保險股中，13隻升，2隻持平，2隻跌。 保誠（ ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 石鏡泉 欄名 : 選股情報 相關文章 京城機電 4.1元買入 今日 京城機電 4.1元買入 你可能感興趣 京城機電 4.1元買入 今日 01:00 京城機電 4.1元買入 最新專欄文章 選股情報 - 京城機電 4.1元買入 今日 京城機電 4.1元買入 選股情報 - 交通板塊有餘勇 2022/03/23 交通板塊有餘勇 選股情報 - 李寧反彈 現價吸納 2022/03/23 李寧反彈 現價吸納 選股情報 - 談政治、談疫、談市 2022/03/22 談政治、談疫、談市 選股情報 - 北水冚倉 慎防虛火 2022/03/22 北水冚倉 慎防虛火 成交 金融 地產 軟件 板塊 珠寶 閩信集團（00222） 亞洲金融（00662） 宏利金融－S（00945） 友邦保險（01299）