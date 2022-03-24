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軟件板塊表現矚目

名家專區 2022/03/24

分享：

昨日33板塊升跌情況：

中午時，有26板塊升，7板塊跌，地產板塊在其中。

收市時，有28板塊升，5板塊跌，銀行板塊在其中。

整體保險板塊升1.12%，17隻保險股中，13隻升，2隻持平，2隻跌。

保誠（

...

撰文 : 石鏡泉

欄名 : 選股情報

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