法巴譚慧敏：恒指短期需要整固

港股由上周開始上演大反擊至今，恒指反覆自低位回升了21%，對於這次反彈浪，法國巴黎銀行財富管理香港首席投資策略師譚慧敏接受專訪時預期，恒指短期在22000至24000點之間整固。

國務院在上周三給出股市

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