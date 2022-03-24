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法巴譚慧敏：恒指短期需要整固

名家專區 2022/03/24

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港股由上周開始上演大反擊至今，恒指反覆自低位回升了21%，對於這次反彈浪，法國巴黎銀行財富管理香港首席投資策略師譚慧敏接受專訪時預期，恒指短期在22000至24000點之間整固。

國務院在上周三給出股市

...

撰文 : 周劍琴

欄名 : 名家觀點

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