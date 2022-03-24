法巴譚慧敏：恒指短期需要整固 名家專區 2022/03/24 分享： 港股由上周開始上演大反擊至今，恒指反覆自低位回升了21%，對於這次反彈浪，法國巴黎銀行財富管理香港首席投資策略師譚慧敏接受專訪時預期，恒指短期在22000至24000點之間整固。 國務院在上周三給出股市 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 周劍琴 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 安本：保護水資源 投資者有責 2022/03/22 安本：保護水資源 投資者有責 光銀林樵基：美儲加息 中國寬鬆 2022/03/18 光銀林樵基：美儲加息 中國寬鬆 專訪 - 摩根資管許長泰：看好金融股國策股 2022/03/17 摩根資管許長泰：看好金融股國策股 安本：投資已不可繞過中國市場 2022/03/16 安本：投資已不可繞過中國市場 中金：央行利潤上繳 效果勝過降準 2022/03/11 中金：央行利潤上繳 效果勝過降準 港股 通脹 貨幣政策 股票 投資策略 北水流入 財政政策 見底 法國巴黎銀行 恒生指數