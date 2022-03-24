核心舖租跌無可跌 寄望復常谷底反彈 名家專區 14:00 2022/03/24 分享： 疫情再度爆發，令通關一再延期，各大品牌在保守策略下，核心區舖租暫難反彈，預計會在低位徘徊，因租金已跌至低位，再大幅下跌機會不高，市場寄望4月21日放寬限聚後，才有望低位回升。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 兩年疫情煎熬 商舖業主心淡離場 2022/03/10 兩年疫情煎熬 商舖業主心淡離場 舖市復甦無期 長情舖主沽貨離場 2022/03/15 舖市復甦無期 長情舖主沽貨離場 物業投資市場 頭暈身㷫 2022/03/21 物業投資市場 頭暈身㷫 負面因素困擾 工商舖上半年難反彈 2022/03/22 負面因素困擾 工商舖上半年難反彈 你可能感興趣 兩年疫情煎熬 商舖業主心淡離場 10:42 2022/03/10 兩年疫情煎熬 商舖業主心淡離場 舖市復甦無期 長情舖主沽貨離場 11:00 2022/03/15 舖市復甦無期 長情舖主沽貨離場 物業投資市場 頭暈身㷫 01:00 2022/03/21 物業投資市場 頭暈身㷫 最新專欄文章 專家樓論 - 實力客疫市大手掃貨 今日 實力客疫市大手掃貨 專家樓論 - 減價盤數量有何玄機？ 2022/03/23 減價盤數量有何玄機？ 專家樓論 - 【租金趨勢】住宅租金現下調壓力 2022/03/22 【租金趨勢】住宅租金現下調壓力 專家樓論 - 疫下租客 喜新忘舊 2022/03/22 疫下租客 喜新忘舊 專家樓論 - 物業投資市場 頭暈身㷫 2022/03/21 物業投資市場 頭暈身㷫 商舖 物業出租 銅鑼灣 物業 零售