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核心舖租跌無可跌 寄望復常谷底反彈

名家專區 14:00 2022/03/24

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疫情再度爆發，令通關一再延期，各大品牌在保守策略下，核心區舖租暫難反彈，預計會在低位徘徊，因租金已跌至低位，再大幅下跌機會不高，市場寄望4月21日放寬限聚後，才有望低位回升。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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