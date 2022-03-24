【港股策略】政策底已現  港股仲驚咩？

港股在經歷3月初開始的大調整後，現時初步企穩反彈並重上22000關之上。目前港股雖回穩，市場仍關注港股短期會否有再次回調的可能。

由3月初以來，恒指持續下滑，一度失守19000關，見6年低。光大證券認為港股的調整，是由於市場對美國中概股退市的憂慮升温。美國證監會將5隻在美上市的中概股分別是百勝中國 （09987） （美：YUMC.US）、百濟神州 （06160） （美：BGNE）、再鼎醫藥 （09688） （美：ZLAB）、和黃醫藥 （00013） （美：HCM）和盛美半導體（美：ACMR），依據《外國公司問責法》認定了5家在美上市公司為有退市風險的「被識別主體」，消息首先引暴在美上市中概股全綫暴跌。

當前主要的中概股基本均已在港股二次上市，且在恒生科技指數中佔有較高權重。因此這進而引發了美股中概股到恒生科技再到港股整體市場大跌的傳導鏈。加上俄烏衝突引發市場負面情緒，令投資者對市場前景趨於悲觀，港股重挫。

光大證券出，本輪海外資金的拋售主要受到中概股本身的因素影響，而並非外資對新興市場指數的無差別拋售。

恒指在上周二跌穿19000關後，於上周三及周四出現絕地大反撲，兩日各急彈逾千點，全因國務院會議釋出維穩訊息，市場炒作「政策底」帶動港股急彈。

光大證券認為，目前「政策底」已現，但參考2008年和2018年的情況可以發現，港股市場從「政策底」到真正的市場底往往仍需要一段時間。當前國內經濟向好趨勢明顯，市場未來是否會再次探底主要受到海外風險的影響。

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