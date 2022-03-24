建制不滿抗疫 特首答問會為何無火花 名家專區 2022/03/24 分享： 本港第5波疫情爆發至今，建制派一直不滿港府的表現，但特首林鄭月娥昨日出席立法會答問大會，卻毫無火藥味。據知，建制派事前收到溫馨提示，要齊心抗疫，不宜狠批政府，以免影響抗疫成效。 溫馨提示 不宜狠批免礙抗 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 先通關內地抑或國際？ 林鄭怎考量 2022/03/23 先通關內地抑或國際？ 林鄭怎考量 有政戲 - 林鄭暫緩全民檢測 已與中央打招呼 2022/03/22 林鄭暫緩全民檢測 已與中央打招呼 有政戲 - 9國禁飛令料放寬 滯留外地港人吐苦水 2022/03/21 9國禁飛令料放寬 滯留外地港人吐苦水 有政戲 - 林鄭暗示寬防疫 京籲速改善4工作 2022/03/18 林鄭暗示寬防疫 京籲速改善4工作 有政戲 - 關注5月能否壓下疫情 中方乾着急 2022/03/17 關注5月能否壓下疫情 中方乾着急 傅流螢 疫情 林鄭月娥 立法會 民建聯 防疫措施 強制檢測 全民檢測