建制不滿抗疫 特首答問會為何無火花

本港第5波疫情爆發至今，建制派一直不滿港府的表現，但特首林鄭月娥昨日出席立法會答問大會，卻毫無火藥味。據知，建制派事前收到溫馨提示，要齊心抗疫，不宜狠批政府，以免影響抗疫成效。

溫馨提示 不宜狠批免礙抗

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