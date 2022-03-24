  • 17°C
香港時間 : 2022324日 (週四) 02:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

建制不滿抗疫 特首答問會為何無火花

名家專區 2022/03/24

分享：

本港第5波疫情爆發至今，建制派一直不滿港府的表現，但特首林鄭月娥昨日出席立法會答問大會，卻毫無火藥味。據知，建制派事前收到溫馨提示，要齊心抗疫，不宜狠批政府，以免影響抗疫成效。

溫馨提示 不宜狠批免礙抗

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

最新專欄文章

有政戲 - 先通關內地抑或國際？ 林鄭怎考量
2022/03/23
先通關內地抑或國際？ 林鄭怎考量
有政戲 - 林鄭暫緩全民檢測 已與中央打招呼
2022/03/22
林鄭暫緩全民檢測 已與中央打招呼
有政戲 - 9國禁飛令料放寬 滯留外地港人吐苦水
2022/03/21
9國禁飛令料放寬 滯留外地港人吐苦水
有政戲 - 林鄭暗示寬防疫 京籲速改善4工作
2022/03/18
林鄭暗示寬防疫 京籲速改善4工作
有政戲 - 關注5月能否壓下疫情 中方乾着急
2022/03/17
關注5月能否壓下疫情 中方乾着急
傅流螢 疫情 林鄭月娥 立法會 民建聯 防疫措施 強制檢測 全民檢測

上一篇文章

谷針重啟面授課 廣用快測減播毒

下一篇文章

法巴譚慧敏：恒指短期需要整固
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版