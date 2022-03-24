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【中移動增派息】中移動穩收10厘息 A股創新高港股續追升（第二版）（附大行最新目標價）

名家專區 16:21 2022/03/24

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港股今早反覆偏軟，恒指早段曾跌逾200點試穿22000關，惟中移動 （00941） 昨公布業績後顯著造好，股價一度逆市升半成，升勢有餘未盡。

中移動派息有驚喜，2021年度派率比率上調至60%後，並預告未來兩年逐步調升至70%以上，現價買入仍穩收約十厘超高股息。加上業績後預期重創股價回購，短綫長綫股價催化不斷。

中移動今早股價高開3%後，早段升幅擴大至5%，高見57.1元。尾市隨大市升幅收窄，收報56元，仍升3%；中移動A股升勢更強，最多升近8%，高見69.62元人民幣，創今年1月初上市以來新高，收報66.75元人民幣，仍升逾3%。

中移動A股現價折合約82港元，較港股呈約46%高溢價。中移動為中石油 （00857） 及內銀股以外，少數派高息重磅股，資金追捧料未完，港股追升收窄差價機會亦高。

中移動收入及盈利一如預期穩增，最大驚喜自來派息，末期息按年大增近四成，拉高全年股息增近兩成半，每股派息4.06元。以昨日收市價計，股息率達7.5厘。

更重要的是，中移動另發通告預告未來兩年擬將派息比率調升至70%以上。筆者按彭博對2022年及2023年的盈利預期，模擬未來兩年派息結果，以70%派息比率計，2023年有機收足十厘超高股份。

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 大市拆局

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