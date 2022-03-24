【中移動超高息】中移動增派息兩年後收十厘 績後重啟回購催化不斷（附派息模擬結果）

港股今早反覆偏軟，恒指早段曾跌逾200點試穿22000關，惟中移動 （00941） 昨公布業績後顯著造好，股價一度逆市升半成，升勢有餘未盡。

中移動派息有驚喜，2021年度派率比率上調至60%後，並預告未來兩年逐步調升至70%以上，現價買入仍有穩收約十厘超高股息。加上業績後預期重創股價回購，短綫長綫股價催化不斷。

中移動今早股價高開3%後，早段升幅擴大至5%，高見57.1元；中移動A股同步向好，升逾5%，高見67.99元人民幣。

中移動收入及盈利一如預期穩增，最大驚喜自來派息，末期息按年大增近四成，拉高全年股息增近兩成半，每股派息4.06元。以昨日收市價計，股息率達7.5厘。

更重要的是，中移動另發通告預告未來兩年擬將派息比率調升至70%以上。筆者按彭博對2022年及2023年的盈利預期，模擬未來兩年派息結果，以70%派息比率計，2023年有機收足十厘超高股份。

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