【內房債爆煲】孫宏斌「無限」擔保不受落 融創交不出業績周五起停牌（第二版）

繼中國恒大 （03333） 、世茂集團 （00813） 等內房企業後，融創 （01918） 亦預告無法於3月31日「死線」前公布去年業績。本文3月24日率先預告融創有機會成為下隻停牌股，融創的困局請看本文第一版（向下拉）內容。

融創稱，因財務報表編製需時，加上正積極跟債權人溝通境外貸款，以及境內債展期等問題，預期無法於月底前公布業績，股份將於4月1日起停牌。

融創曾低見3.83元，截至15：08跌幅收窄至18%至4.04元，成交額28億元。

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【第一版刊登於3月24日14：07】

原標題：【內房債爆煲】孫宏斌「無限」擔保不受落 融創將成下隻停牌股？

內房債務危機續成投資者噩夢，繼中國恒大 （03333） 因未能刊發業績而停牌，去年銷售額第三的融創中國 （01918） 傳出有銀行對其公司債決定行使贖回權，可能觸發融創債務違約，連帶公司其他境內債有部分即時跌停。據悉，有關債務由主席孫宏斌作「無限連帶責任擔保」，然而債權人對展期方案不受落，投資者要留意融創未來潛在停牌風險

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