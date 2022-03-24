【內房債爆煲】孫宏斌「無限」擔保不受落 融創將成下隻停牌股？

內房債務危機續成投資者噩夢，繼中國恒大 （03333） 因未能刊發業績而停牌，去年銷售額第三的融創中國 （01918） 傳出有銀行對其公司債決定行使贖回權，可能觸發融創債務違約，連帶公司其他境內債有部分即時跌停。據悉，有關債務由主席孫宏斌作「無限連帶責任擔保」，然而債權人對展期方案不受落，投資者要留意融創未來潛在停牌風險

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專訪法巴譚慧敏 談港股後市7大關鍵【下一頁】

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