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【內房債爆煲】孫宏斌「無限」擔保不受落 融創將成下隻停牌股？

財金猛人追蹤 14:10 2022/03/24

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內房債務危機續成投資者噩夢，繼中國恒大 （03333） 因未能刊發業績而停牌，去年銷售額第三的融創中國 （01918） 傳出有銀行對其公司債決定行使贖回權，可能觸發融創債務違約，連帶公司其他境內債有部分即時跌停。據悉，有關債務由主席孫宏斌作「無限連帶責任擔保」，然而債權人對展期方案不受落，投資者要留意融創未來潛在停牌風險

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 投資學堂

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