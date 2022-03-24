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【疫情復甦股】旅遊、火鍋股蠢蠢欲動（附券商目標價）

研究報告 18:09 2022/03/24

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第五波疫情持續，確診數字由高位逐漸回落，部份股票開始發力，尤其旅遊、火鍋股開始備受看好，投資者可留意同程旅行 （00780） 、九毛九 （09922）

專訪法巴譚慧敏 談港股後市7大關鍵【下一頁

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縮表料3萬億美元 年內加息1.75厘【下一頁

近期值得留意的兩類股分別有：

出遊股：同程旅行 （00780） 、復星旅遊文化 （01992） 、海昌海洋公園 （02255） 、香港中旅 （00308）

火鍋股：九毛九、海底撈 （06862） 、呷哺呷哺 （00520）

同程旅行3月22日公布2021年業績，2021年度公司付費用戶達到2億人，按年增長28.2%，創下歷史新高。全年實現營收75.4億元，按年增長27.1%，增速高於市場。經調淨利潤13億元，經調淨利潤率17.2%。成績備受各證券商看好。

麥格理發表研究報告，指同程旅行年末季業績好過預期，認為市場不應過分關注短期波動，反之更應關注同程長遠市場份額的增長。該行將同程旅行目標價由19.4元上調至20.5元，評級「跑贏大市」。

富瑞則指出，由於疫情再次爆發，因此將其今年總收入預測下調至按年增長18%（早前預測為按年增長35%），將同程旅行目標價由20元下調至18元，維持評級「買入」。

滙豐發表研究報告，指同程旅行受疫情影響，短期內仍有阻力，該行將同程旅行2022年收入和利潤預測下調11%至17%，對同程2022年至2024年收入和淨利潤預測，分別較市場預期低5%至8%，以及3%至15%，將同程旅行目標價由21元下調至19元，評級「買入」。

火鍋股有潛力

九毛九在3月24日公布2021年度業績，收入41.8億人民幣（下同），按年增加54%。錄得純利3.4億元，增長174%。

摩根士丹利在3月18日發表研究報告指出，於目前內地遏制疫情政策下，部分封鎖城市的餐廳暫停營運，使該行下調對今年上半年餐桌營業額預期。此外，在疲弱的消費環境下，加上火鍋業的競爭加劇，對餐廳營運商復甦帶來不利影響。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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