【設備股前景】手機設備冚旗 車載 VR AR 激光雷達補上

根據調研機構IDC（國際數據資訊）指出， 2021年全球智能手機出貨量為13.6億部，按年增長6.2%，其中2021年下半年手機出貨量受到供應鏈和零部件供應短缺的影響，按年下滑3.7%。業內相關股份，包括丘鈦科技 （01478） 、比亞迪電子 （00285） 及富智康集團 （02038） 。

至於今年手機設備行業的前景如何？可參考券商大和分析其投資趨勢及機會。

1.舜宇光學 （02382）

大和報告指出，盡管智能手機短期充滿挑戰，仍維持正面觀點。長遠而言，舜宇對車載鏡頭、規格升級、新定單及AR、VR和激光雷達（LiDAR）等強大的產品供應前景樂觀。

同時，該行仍看好相機規格升級趨勢，將於2023年有所恢復。調低每股盈利13%至14%（2022至2023年）預測，但預測PE 30倍仍維持不變，這適用於修訂後1年期每股收益預測。集團短期前景受挑戰，長綫正面市場發展，建議長綫投資者可積累機會。

舜宇公布去年全年業績，截至2021年12月底止，純利按年升2.4%至49.9億元（人民幣‧下同），收入則按年跌1.3%至375億元 。（見下頁）

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手機方面，由於手機需求疲軟，今年上半年長期的規格壓力，管理層仍對行業趨勢充滿信心，期待大量傳感器升級，傳感器移位和潛望式手機鏡頭將於2022年下半年至2023年期間恢復。

大和報告稱，美國客戶方面，舜宇預期今年手機鏡頭出貨量將顯著增長，亦有信心其手機鏡頭模組（HCM）進一步於三星（Samsung）贏得一席位。此外，對電動車的需求不斷增長，定位領先和全面的產品，包括車載鏡頭（VLS）、攝像鏡頭模組和LiDAR。

2.瑞聲科技 （02018）

大和報告指，對瑞聲科技2021年第四季業績令人失望，但合符盈利預警。盡管近期智能手機需求疲軟，復甦步伐可能會放緩，惟瑞聲管理層對業務前景和驅動因素態度正面，正與該行認為將會復甦的預期一致。（持續更新）

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