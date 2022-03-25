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金正恩態度強硬 北韓棄核成空談

國際 16:05 2022/03/25

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俄羅斯入侵烏克蘭後，數次表示或會出動核武，西方各國忌憚萬分。不少民眾慨嘆烏克蘭早年放棄核武是錯誤決定，甚至表示開始明白北韓。惟受北韓鎖國政策影響，外界對北韓了解甚少，是次推薦好書《金正恩的外交遊戲：你不知的北韓核武真相》，作者憑藉多年採訪經驗及對北韓的了解與觀察，寫出最真實的北韓核武發展史。

北韓在外交方面一直奉行對外絕對敵視取態，極少與外國接觸，更不輕易踏出國門。作者直言，即使金正恩曾留學瑞士，並與美國前總統特朗普（Donald Trump）舉行歷史性峰會，但北韓任何舉措都只有兩個目的：一是為了實際外交利益，二是為了鞏固軍事實力，鞏固國家安全。

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...

撰文 : 李俊儀

欄名 : 國金好書

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