金正恩態度強硬 北韓棄核成空談

俄羅斯入侵烏克蘭後，數次表示或會出動核武，西方各國忌憚萬分。不少民眾慨嘆烏克蘭早年放棄核武是錯誤決定，甚至表示開始明白北韓。惟受北韓鎖國政策影響，外界對北韓了解甚少，是次推薦好書《金正恩的外交遊戲：你不知的北韓核武真相》，作者憑藉多年採訪經驗及對北韓的了解與觀察，寫出最真實的北韓核武發展史。

北韓在外交方面一直奉行對外絕對敵視取態，極少與外國接觸，更不輕易踏出國門。作者直言，即使金正恩曾留學瑞士，並與美國前總統特朗普（Donald Trump）舉行歷史性峰會，但北韓任何舉措都只有兩個目的：一是為了實際外交利益，二是為了鞏固軍事實力，鞏固國家安全。

▼ 點擊圖片放大

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

《2022年收息全攻略》系列第三冊《本地超高息股》已登場，訂戶可按此登入；而《本地熱門收息股》，訂戶可按第一冊或第二冊直接瀏覽。未成為訂戶的朋友，不妨把握新推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》及 2大周刊的電子版。

...