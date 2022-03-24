德國廠房落成 Tesla添強力催化劑？ 國際 21:03 2022/03/24 分享： 美股經歷俄烏開戰帶來的一輪跌浪後，近期勢頭明顯好轉，當中電動車製造商Tesla（美：TSLA）反彈強勁，較2月24號開戰日大跌市的低位，回升逾四成，股價不知不覺間已重上1000美元關。除了跟大市反彈，近期一個關鍵利好因素，是其德國柏林超級工廠（Gigafactory Berlin）獲批准投產。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 疫下課時縮減 衝擊學童成績？ 2022/03/23 疫下課時縮減 衝擊學童成績？ 俄油劈價即獲印度承接 石油制裁有缺口 2022/03/22 俄油劈價即獲印度承接 石油制裁有缺口 滬深疫情突變 穩增長雙考驗 2022/03/23 滬深疫情突變 穩增長雙考驗 儲局打仗照加息 不怕經濟衰退？ 2022/03/17 儲局打仗照加息 不怕經濟衰退？ 俄烏打仗 環球供應鏈跟着遭殃 2022/03/15 俄烏打仗 環球供應鏈跟着遭殃 你可能感興趣 疫下課時縮減 衝擊學童成績？ 20:51 2022/03/23 疫下課時縮減 衝擊學童成績？ 俄油劈價即獲印度承接 石油制裁有缺口 22:35 2022/03/22 俄油劈價即獲印度承接 石油制裁有缺口 滬深疫情突變 穩增長雙考驗 08:00 2022/03/23 滬深疫情突變 穩增長雙考驗 最新專欄文章 國金札記 - 疫下課時縮減 衝擊學童成績？ 今日 疫下課時縮減 衝擊學童成績？ 國金札記 - 俄油劈價印度承接 石油制裁有缺口 2022/03/23 俄油劈價印度承接 石油制裁有缺口 國金札記 - 普京高呼去納粹化 只為侵烏出師有名 2022/03/22 普京高呼去納粹化 只為侵烏出師有名 國金札記 - 烏東已成雞肋 基輔宜棄車保帥 2022/03/21 烏東已成雞肋 基輔宜棄車保帥 國金札記 - 儲局打仗照加息 不怕經濟衰退？ 2022/03/18 儲局打仗照加息 不怕經濟衰退？ 經濟 電動車 Tesla 美股 美國