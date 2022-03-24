德國廠房落成 Tesla添強力催化劑？

美股經歷俄烏開戰帶來的一輪跌浪後，近期勢頭明顯好轉，當中電動車製造商Tesla（美：TSLA）反彈強勁，較2月24號開戰日大跌市的低位，回升逾四成，股價不知不覺間已重上1000美元關。除了跟大市反彈，近期一個關鍵利好因素，是其德國柏林超級工廠（Gigafactory Berlin）獲批准投產。

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