長建看58元 突破下降軌

長江基建（01038）潛在受惠出售英配電商UKPN權益，年初至今，股價穩步有升，於本月更暫時稍為升穿自2016年延伸下降軌，RSI重上50，中期趨升回探58元。

技術分析：稍突破下降軌

2月4日曾推介長建

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