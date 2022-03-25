長建看58元 突破下降軌 名家專區 2022/03/25 分享： 長江基建（01038）潛在受惠出售英配電商UKPN權益，年初至今，股價穩步有升，於本月更暫時稍為升穿自2016年延伸下降軌，RSI重上50，中期趨升回探58元。 技術分析：稍突破下降軌 2月4日曾推介長建 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林瑞芬 欄名 : 股海導航 最新專欄文章 保利物業反彈 中期底部已見 2022/03/24 保利物業反彈 中期底部已見 電能看55元 挑戰通道頂 2022/03/23 電能看55元 挑戰通道頂 中電信低買 炒上落格局 2022/03/22 中電信低買 炒上落格局 創科指標背馳 底部似已形成 2022/03/19 創科指標背馳 底部似已形成 滙豐不願跌 中期有升浪 2022/03/18 滙豐不願跌 中期有升浪 通脹 技術分析 基建 派息 長和（00001） 電能實業（00006） 中國移動（00941） 長江基建集團（01038） 長實集團（01113） 股票