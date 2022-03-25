石藥增長點：涉足mRNA疫苗

國企指數昨日跌1.4%，收報7528點，如回調則7300點會是首個支持位。而石藥集團（01093）昨日逆市上升，去年盈利符合預期，未來盈利可維持一成以上增長，惟涉足mRNA疫苗開發，或是未來盈利增長勝

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