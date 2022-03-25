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石藥增長點：涉足mRNA疫苗

名家專區 2022/03/25

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國企指數昨日跌1.4%，收報7528點，如回調則7300點會是首個支持位。而石藥集團（01093）昨日逆市上升，去年盈利符合預期，未來盈利可維持一成以上增長，惟涉足mRNA疫苗開發，或是未來盈利增長勝

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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每股盈利 每股派息 每股資產淨值 市盈率 市帳率 恒生中國企業指數 石藥集團（01093） 復星醫藥（02196） 人民幣 板塊

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