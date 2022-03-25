石藥增長點：涉足mRNA疫苗 名家專區 2022/03/25 分享： 國企指數昨日跌1.4%，收報7528點，如回調則7300點會是首個支持位。而石藥集團（01093）昨日逆市上升，去年盈利符合預期，未來盈利可維持一成以上增長，惟涉足mRNA疫苗開發，或是未來盈利增長勝 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【大漲小回】港股跌唔落 兩萬三有望（第四版） 2022/03/24 【大漲小回】港股跌唔落 兩萬三有望（第四版） 中字股實力談 - 東岳高速增長 產業處於風口 2022/03/24 東岳高速增長 產業處於風口 中字股實力談 - 【強勢回歸】港股補裂口 反彈目標睇黃金比率（第四版） 2022/03/23 【強勢回歸】港股補裂口 反彈目標睇黃金比率（第四版） 中字股實力談 - 福萊特撈貨 光電是未來 2022/03/23 福萊特撈貨 光電是未來 中字股實力談 - 【反彈買什麼】向升能見度高的選擇（第五版） 2022/03/22 【反彈買什麼】向升能見度高的選擇（第五版） 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 市盈率 市帳率 恒生中國企業指數 石藥集團（01093） 復星醫藥（02196） 人民幣 板塊