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煤炭能源股受捧

名家專區 2022/03/25

分享：

昨日33板塊升跌情況：

12:00PM：24板塊升，9板塊跌，銀行與地產均跌。

4:30PM：20板塊升，13板塊跌，地產仍跌，銀行則轉微升0.4%。

電訊服務因中移動（00941）派息好，帶動整個板塊上升

...

撰文 : 石鏡泉

欄名 : 選股情報

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