煤炭能源股受捧 名家專區 2022/03/25 分享： 昨日33板塊升跌情況： 12:00PM：24板塊升，9板塊跌，銀行與地產均跌。 4:30PM：20板塊升，13板塊跌，地產仍跌，銀行則轉微升0.4%。 電訊服務因中移動（00941）派息好，帶動整個板塊上升 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 石鏡泉 欄名 : 選股情報 相關文章 中移動目標60元 今日 中移動目標60元 你可能感興趣 中移動目標60元 今日 01:00 中移動目標60元 最新專欄文章 選股情報 - 中移動目標60元 今日 中移動目標60元 選股情報 - 軟件板塊表現矚目 2022/03/24 軟件板塊表現矚目 選股情報 - 京城機電 4.1元買入 2022/03/24 京城機電 4.1元買入 選股情報 - 交通板塊有餘勇 2022/03/23 交通板塊有餘勇 選股情報 - 李寧反彈 現價吸納 2022/03/23 李寧反彈 現價吸納 成交 黃金 派息 電訊 煤 兗礦能源（01171） 中國移動（00941） 中國神華（01088） 板塊 銀行