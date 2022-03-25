首域盈信：員工激勵利公司發展

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著名投資者查理芒格（Charlie Munger）曾說過：「Show me the incentives and I'll show you the outcome」（給我誘因或者動力，我就會讓你看到

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撰文 : Rasmus Nemmoe 首源投資旗下首域盈信資產管理基金經理

欄名 : 名家觀點

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