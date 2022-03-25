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【板塊點評】星級名家曾淵滄分析 消費股不宜長揸理由

財金猛人追蹤 07:19 2022/03/25

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在中國首次提出「雙循環」，將大力推動內需之時，不少消費股如體育用品、啤酒、火鍋股被市場追捧，估值飛升，不過，在過去一段時間的殺估值浪潮中，這些估值高昂的板塊亦未能倖免，以火鍋股海底撈 （06862） 為例，由高位下跌幅度接近9成。

資深投資者曾淵滄在接受專訪時表示，「內需消費股之前大升其實都係炒作，一般消費股技術含量唔高，純粹係受惠經濟周期而升。

就算係有國潮支持的體育用品股，過去一兩年增長的確唔錯，但銷售、盈利的增長其實追不上股價升幅，所以當股市遇上調整，這些估值過高的股份自然會大跌。」

曾淵滄提醒投資者，這些估值曾經飛升的股份在跌下來之後，普遍估值仍不便宜，亦很難判斷到底何時見底，呼籲投資者不要「貪平」，隨便買入一些沒有相應盈利增長支撐的消費股。

此外，作為縱橫股海多年的資深投資者，曾淵滄認為，「不要貪平、貪快」，是投資需要遵守的一大紀律，若想知更多曾淵滄的投資心法，可點擊下圖。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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