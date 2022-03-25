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「廢止」政令 變局思維

名家專區 2022/03/25

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中國經濟正處於大變局，政策開始頻繁調整，其中既有因應短期不確定性的糾偏動作，也有中長期周期逆轉需要更新調控邏輯。近期頻密出台的房地產調控鬆綁措施，再有突破底綫之舉--廢止限售令，顯示調控思維正在起變化

...

撰文 : 潘攀

欄名 : 國情知聞

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