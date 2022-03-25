「廢止」政令 變局思維 名家專區 2022/03/25 分享： 中國經濟正處於大變局，政策開始頻繁調整，其中既有因應短期不確定性的糾偏動作，也有中長期周期逆轉需要更新調控邏輯。近期頻密出台的房地產調控鬆綁措施，再有突破底綫之舉--廢止限售令，顯示調控思維正在起變化 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 潘攀 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 樓市信心拉鋸 發展邏輯新議 2022/03/24 樓市信心拉鋸 發展邏輯新議 國情知聞 - 經濟理論重新認識 意在糾偏 2022/03/23 經濟理論重新認識 意在糾偏 國情知聞 - 中國新改革 向何方深化 2022/03/22 中國新改革 向何方深化 國情知聞 - 中央財收穩增 地方苦樂不均 2022/03/21 中央財收穩增 地方苦樂不均 國情知聞 - 「必由之路」政策變局 新發展理念熱議 2022/03/19 「必由之路」政策變局 新發展理念熱議 疫情 中國 經濟 人口 生育 哈爾濱 宏觀調控 人大政協兩會 一手市場 二手市場