柏林廠獲准投產 Tesla迫千美元關 名家專區 2022/03/25 分享： 美股經歷俄烏開戰帶來的一輪跌浪後，近期勢頭明顯好轉，當中電動車製造商Tesla反彈強勁，較2月24日開戰當天大跌市的低位，回升逾4成，股價不知不覺間已重上1,000美元關。除了跟大市反彈，近期一個關鍵 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 德國廠房落成 Tesla添強力催化劑？ 2022/03/24 德國廠房落成 Tesla添強力催化劑？ 國金札記 - 疫下課時縮減 衝擊學童成績？ 2022/03/24 疫下課時縮減 衝擊學童成績？ 國金札記 - 俄油劈價印度承接 石油制裁有缺口 2022/03/23 俄油劈價印度承接 石油制裁有缺口 國金札記 - 普京高呼去納粹化 只為侵烏出師有名 2022/03/22 普京高呼去納粹化 只為侵烏出師有名 國金札記 - 烏東已成雞肋 基輔宜棄車保帥 2022/03/21 烏東已成雞肋 基輔宜棄車保帥 中國 經濟 美國 美元 美股 金融 日本 歐洲 德國 上海