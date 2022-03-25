柏林廠獲准投產 Tesla迫千美元關

美股經歷俄烏開戰帶來的一輪跌浪後，近期勢頭明顯好轉，當中電動車製造商Tesla反彈強勁，較2月24日開戰當天大跌市的低位，回升逾4成，股價不知不覺間已重上1,000美元關。除了跟大市反彈，近期一個關鍵

...