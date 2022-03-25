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柏林廠獲准投產 Tesla迫千美元關

名家專區 2022/03/25

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美股經歷俄烏開戰帶來的一輪跌浪後，近期勢頭明顯好轉，當中電動車製造商Tesla反彈強勁，較2月24日開戰當天大跌市的低位，回升逾4成，股價不知不覺間已重上1,000美元關。除了跟大市反彈，近期一個關鍵

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撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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