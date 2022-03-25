特首戰快開跑 李家超陳茂波辭職參選？

中央決定如期5月8日選出下任特首，提名期還有9天（4月3日）就開始。各方關注除了現任和前任特首、即林鄭月娥和梁振英，另外兩名潛在人選政務司司長李家超和財政司司長陳茂波，會否辭職參選？

現任特首爭取連任，

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