特首戰快開跑 李家超陳茂波辭職參選？ 名家專區 2022/03/25 分享： 中央決定如期5月8日選出下任特首，提名期還有9天（4月3日）就開始。各方關注除了現任和前任特首、即林鄭月娥和梁振英，另外兩名潛在人選政務司司長李家超和財政司司長陳茂波，會否辭職參選？ 現任特首爭取連任， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 建制不滿抗疫 特首答問會為何無火花 2022/03/24 建制不滿抗疫 特首答問會為何無火花 有政戲 - 先通關內地抑或國際？ 林鄭怎考量 2022/03/23 先通關內地抑或國際？ 林鄭怎考量 有政戲 - 林鄭暫緩全民檢測 已與中央打招呼 2022/03/22 林鄭暫緩全民檢測 已與中央打招呼 有政戲 - 9國禁飛令料放寬 滯留外地港人吐苦水 2022/03/21 9國禁飛令料放寬 滯留外地港人吐苦水 有政戲 - 林鄭暗示寬防疫 京籲速改善4工作 2022/03/18 林鄭暗示寬防疫 京籲速改善4工作 傅流螢 特首選舉 疫情 林鄭月娥 選舉 陳茂波 李家超 辭職 梁振英 施政報告