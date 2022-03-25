高息房託待添新商廈！ 名家專區 02:30 2022/03/25 分享： 環球股市昨日普遍小幅波動，等待西方各國領袖即晚在布魯塞爾做幾場大騷，除了北約峰會，亦包括歐盟峰會和G7峰會，目標是對付普京的俄羅斯及加強對烏克蘭的支援。早市的亞太區股市保持平穩，中港股市則均出現回吐， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 慷慨增派息至十二厘！ 2022/03/23 慷慨增派息至十二厘！ 投資坐標 - 具備特殊優勢的低息股! 2022/03/22 具備特殊優勢的低息股! 投資坐標 - 海運龍頭今年仍好景！ 2022/03/18 海運龍頭今年仍好景！ 投資坐標 - 搶購藥品潮的受惠者！ 2022/03/16 搶購藥品潮的受惠者！ 投資坐標 - 公路股靠高息保持強勢！ 2022/03/15 公路股靠高息保持強勢！ A股 招商局商業房託（01503） 馬鞍山鋼鐵（00323） 騰訊控股（00700） 澤連斯基 七大工業國集團 北約 港股 股票 拜登