高息房託待添新商廈！

環球股市昨日普遍小幅波動，等待西方各國領袖即晚在布魯塞爾做幾場大騷，除了北約峰會，亦包括歐盟峰會和G7峰會，目標是對付普京的俄羅斯及加強對烏克蘭的支援。早市的亞太區股市保持平穩，中港股市則均出現回吐，

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