氫能推規劃 撑起安瑞科 名家專區 2022/03/26 分享： 國企指數第二日下跌，或要下試7100點，因為中期走勢仍在築底，短期仍要震盪，故政策股有留意價值，尤其中央剛推出氫能中長期規劃，有助推動中集安瑞科（03899）業務，會是未來盈利增長勝預期的關鍵。 中集安 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【愈跌愈多】港股又要試底了麼？（第四版） 2022/03/25 【愈跌愈多】港股又要試底了麼？（第四版） 中字股實力談 - 石藥增長點：涉足mRNA疫苗 2022/03/25 石藥增長點：涉足mRNA疫苗 中字股實力談 - 【大漲小回】港股跌唔落 兩萬三有望（第四版） 2022/03/24 【大漲小回】港股跌唔落 兩萬三有望（第四版） 中字股實力談 - 東岳高速增長 產業處於風口 2022/03/24 東岳高速增長 產業處於風口 中字股實力談 - 【強勢回歸】港股補裂口 反彈目標睇黃金比率（第四版） 2022/03/23 【強勢回歸】港股補裂口 反彈目標睇黃金比率（第四版） 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 市盈率 市帳率 恒生中國企業指數 光大環境（00257） 馬鞍山鋼鐵（00323） 鞍鋼股份（00347） 北控水務集團（00371）