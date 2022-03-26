氫能推規劃 撑起安瑞科

國企指數第二日下跌，或要下試7100點，因為中期走勢仍在築底，短期仍要震盪，故政策股有留意價值，尤其中央剛推出氫能中長期規劃，有助推動中集安瑞科（03899）業務，會是未來盈利增長勝預期的關鍵。

中集安

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