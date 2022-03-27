若普京准買石油 比特幣另一里程碑 國際 18:00 2022/03/27 分享： 唯有在戰爭的極端環境中，加密幣的潛能才能激發出來。俄羅斯在國際制裁下，對外交易嚴重受限，俄羅斯有國會議員提出，對於中國或土耳其等友好國家，應考慮接受更靈活的付款方式，如接受以比特幣（Bitcoin）買俄羅斯能源。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 國金札記 - 柏林廠獲准投產 Tesla迫千美元關 2022/03/25 柏林廠獲准投產 Tesla迫千美元關 德國廠房落成 Tesla添強力催化劑？ 2022/03/24 德國廠房落成 Tesla添強力催化劑？ 國金札記 - 疫下課時縮減 衝擊學童成績？ 2022/03/24 疫下課時縮減 衝擊學童成績？ 國金札記 - 俄油劈價印度承接 石油制裁有缺口 2022/03/23 俄油劈價印度承接 石油制裁有缺口 國金札記 - 普京高呼去納粹化 只為侵烏出師有名 2022/03/22 普京高呼去納粹化 只為侵烏出師有名 經濟 戰爭 石油 天然氣 區塊鏈 俄羅斯 比特幣 普京