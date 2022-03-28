加元 阻力1.245

杜魯多政府為了穩定其政權，與較細的聯邦新民主黨達成協議，推出一個社會福利方案至2025年。方案細節仍待公布，但市場擔心方案會為當地通脹火上加油，使加央行往後要加大加息步伐。油價長期處每桶100美元之上

...