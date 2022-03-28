加元 阻力1.245 名家專區 2022/03/28 分享： 杜魯多政府為了穩定其政權，與較細的聯邦新民主黨達成協議，推出一個社會福利方案至2025年。方案細節仍待公布，但市場擔心方案會為當地通脹火上加油，使加央行往後要加大加息步伐。油價長期處每桶100美元之上 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美元料高位待變 今日 美元料高位待變 歐元 支持位1.09美元 今日 歐元 支持位1.09美元 英鎊 支持位1.3美元 今日 英鎊 支持位1.3美元 日圓 現水平可吸納 今日 日圓 現水平可吸納 澳元 76美仙阻力大 今日 澳元 76美仙阻力大 你可能感興趣 美元料高位待變 今日 01:00 美元料高位待變 歐元 支持位1.09美元 今日 01:00 歐元 支持位1.09美元 英鎊 支持位1.3美元 今日 01:00 英鎊 支持位1.3美元 最新專欄文章 美元料高位待變 今日 美元料高位待變 紐元 68.5至71.5美仙間波動 今日 紐元 68.5至71.5美仙間波動 澳元 76美仙阻力大 今日 澳元 76美仙阻力大 日圓 現水平可吸納 今日 日圓 現水平可吸納 英鎊 支持位1.3美元 今日 英鎊 支持位1.3美元 美元 美滙指數 美滙 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元 美國聯儲局