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加元 阻力1.245

名家專區 2022/03/28

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杜魯多政府為了穩定其政權，與較細的聯邦新民主黨達成協議，推出一個社會福利方案至2025年。方案細節仍待公布，但市場擔心方案會為當地通脹火上加油，使加央行往後要加大加息步伐。油價長期處每桶100美元之上

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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