【大市展望】星級名家曾淵滄：股市已經成功擠走泡沫

港股自3月16日起展開強勁反彈，至上周四至五開始見回吐，適逢上周五，內地發改委及商務部印發《市場准入負面清單（2022年版）》，當中曾提及要強化反壟斷監管，防止資本無序擴張、野蠻生長、違規炒作，沖擊經濟社會發展秩序，令市場憂慮監管陰霾或重臨。

星級名家曾淵滄在接受《投資理財周刊》專訪時表示，對監管問題並不太擔心，因為在3月16日由國務院副總理劉鶴主持的國務院金融穩定發展委員會會議上所宣布的事項，其實相想等於中央最高層的定調，相信種種反壟斷、監管、收縮借貸等擠泡沫行動將告一段落。

由於會議上提出，對資本市場產生重大影響的政策，應事先與金融管理部門協調，保持政策預期的穩定和一致性，曾淵滄相信反壟斷將告一段落，他又將這次的監管行動類比2015至2016年間推行的去槓桿行動。

「相對2015至2016年的去槓桿行動，自2020年11月起開展的反壟斷行動則是以間接的方式去槓桿，對各行各業以不同的理由出手，最終目的是要為行業擠泡沫，而這個原因以令中國通脹可以維持在較低水平。」

對於港股後市，曾淵滄認為，「恒指早前跌到18230水平極大機會已經見底，除非美國加息帶來的後續影響大過中國的監管政策影響。」

至於近日由大型藍籌股展開的回購潮，曾淵滄認為，回購在短期內會對股價構成支持，始終是真金白銀托起股價，當中，他最看好中移動 （00941） ，因公司在完成大部分5G建設後，手上持有大量現金，回購能力高，加上中移動已在美國退市，受美國制裁的陰霾移除，可說是壞消息盡出。

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內房料可避免倒閉

另外，在國務院金融穩定發展委員會專題會議上，提出對房地產，要及時研究和提出有力有效的防範化解風險應對方案，提出向新發展模式轉型的配套措施，其後，財政部宣布暫緩徵收房地產稅的試點項目，並否認今年有擴張該試點項目的意願。

曾淵滄相信在上述的政策論調下，雖然「三條紅綫」的融資限制不會取消，但估計中央在需要時可以出手幫助房地產開發商度過難關，避免造成房企倒閉、影響整條內房供應鏈的情況。

記者：陳紫瑩

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