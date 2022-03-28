環球債券拋售潮 引發重組資產配置 名家專區 2022/03/28 分享： 由於投資者預期聯儲局加快加息，加上地緣政治風險，對利率敏感度較高的美國兩年期國債孳息率，上周曾高見2.28厘，為2019年5月以來高位。 美國10年期國債孳息率，上周尾段突破2.5厘，較上周初的2.15 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 黃敏碩 寶鉅證劵董事及集團首席投資總監 欄名 : 環球財經 最新專欄文章 加息周期啟動 吼能源 農業 銀行股 2022/03/21 加息周期啟動 吼能源 農業 銀行股 滯脹風險升溫 商品黃金持續受捧 2022/03/14 滯脹風險升溫 商品黃金持續受捧 俄烏戰事激烈 對商品金屬及糧食期貨影響 2022/03/07 俄烏戰事激烈 對商品金屬及糧食期貨影響 俄烏局勢發展 對環球市場的影響 2022/02/28 俄烏局勢發展 對環球市場的影響 盤點首季加息後 板塊及市場部署 2022/02/21 盤點首季加息後 板塊及市場部署 黃敏碩 經濟 指數 加息 議息 國債 地緣政治 量化寬鬆 金價 縮表