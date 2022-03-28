  • 19°C
香港時間 : 2022328日 (週一) 02:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

環球債券拋售潮 引發重組資產配置

名家專區 2022/03/28

分享：

由於投資者預期聯儲局加快加息，加上地緣政治風險，對利率敏感度較高的美國兩年期國債孳息率，上周曾高見2.28厘，為2019年5月以來高位。

美國10年期國債孳息率，上周尾段突破2.5厘，較上周初的2.15

...

撰文 : 黃敏碩 寶鉅證劵董事及集團首席投資總監

欄名 : 環球財經

最新專欄文章

加息周期啟動 吼能源 農業 銀行股
2022/03/21
加息周期啟動 吼能源 農業 銀行股
滯脹風險升溫 商品黃金持續受捧
2022/03/14
滯脹風險升溫 商品黃金持續受捧
俄烏戰事激烈 對商品金屬及糧食期貨影響
2022/03/07
俄烏戰事激烈 對商品金屬及糧食期貨影響
俄烏局勢發展 對環球市場的影響
2022/02/28
俄烏局勢發展 對環球市場的影響
盤點首季加息後 板塊及市場部署
2022/02/21
盤點首季加息後 板塊及市場部署
黃敏碩 經濟 指數 加息 議息 國債 地緣政治 量化寬鬆 金價 縮表

上一篇文章

宏觀、眼界

下一篇文章

港股急速反彈後進行整固
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版