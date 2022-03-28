環球債券拋售潮 引發重組資產配置

由於投資者預期聯儲局加快加息，加上地緣政治風險，對利率敏感度較高的美國兩年期國債孳息率，上周曾高見2.28厘，為2019年5月以來高位。

美國10年期國債孳息率，上周尾段突破2.5厘，較上周初的2.15

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