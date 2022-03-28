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【加息提速】銀行股比併 邊隻穩中求勝

研究報告 08:17 2022/03/28

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過去幾年的放水，加上疫情及俄烏戰局，影響多個產業供應鏈以至糧食供應，美國通脹勢持續高企，聯儲局為遏高被迫急加息，亦漸成市場共識。據利率期貨市場截稿前反映，至今年12月加息最少2厘機會逾7成（點擊圖片放大見紅框部分）。利率上升有利大型銀行擴闊淨息差，惟戰局對新興市場帶來不少危機，在利好利淡因素下，銀行股應如何選擇？應偏好哪一隻？

    點擊圖片放大
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專訪曾淵滄 迎戰第二季【下一頁】

摩根大通上周發表的報告也指，在正面利率前景的支持下，重申對滙豐 （00005） 及渣打 （02888） 「增持」的投資評級，但基於通脹和商品價格上漲帶來的宏觀風險，下調滙豐及渣打的盈利預測，並將滙豐目標價由71元下調至65元，以及渣打目標價由70元下調至64元。

總的來說，在香港銀行中，摩通依次看好中銀香港 （02388） （下稱「中銀」）、恒生 （00011） 、滙豐、渣打。摩通維持中銀及恒生目標價，分別為36元及168元。

若果將中銀股價與另外3隻香港大型銀行股比較，業務涉足新興市場比重較高的渣打，本月中低位的調幅的確最深（點擊圖片放大）。不過，大家不要忘記，4隻銀行中，只有中銀仍未公布去年業績，而中資銀行去年受到恒大 （03333） 債務危機衝擊不淺，中銀或許在本周二公布去年全年業績......

中銀及其母公司中行估值分析，詳見：【下一頁

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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