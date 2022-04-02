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【加息提速】銀行股比併 邊隻穩中求勝（第四版）

研究報告 09:09 2022/04/02

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綜合由中銀香港 （02388） （下稱「中銀」）公布去年全年業績後，至截稿前止，暫有10間券商給予中行最新目標價，平均值約34.6元，較中行昨天收市價29.85元高出約15.9%，惟母企中國銀行 （03988） （下稱「中行」）現價較績後券商平均目標價的潛在升幅達27.6%，似乎中行現水平值博率更勝中銀。

延伸閱讀：【內銀股業績】中行業績勝預期 長綫擁3個賣點（第四版）

另外，10間券商之中......

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    +2

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【第三版刊於3月30日 14：20】

中銀香港 （02388） （下稱「中銀」）在昨天收市後公布截至去年底止全年業績，期內總經營收入按年跌14.4%至約655.8億元，而提取減值準備前之淨經營入則按年跌10.1%至489.8億元，除稅前溢利按年跌10.8%至299.7億元，純利按年跌13.3%至229.7億元。中銀去年業績數字，普遍略低過（點擊本文第二版圖片放大）

至於長綫投資者最關心的每股派息方面，中銀香港宣布派發每股末期息0.683元，按年減少14.1%。若連同中期股息0.447元，中銀全年每股股息1.13元，較2020財年全年每股1.242元低約9%，跌幅少過純利跌幅，而且派息比率為52%，按年升2.4個百分點。

花旗最新發表的報告表示，亞洲銀行在加息周期中表現良好，而香港銀行對美國加息最為敏感，惟在疫情後復甦周期中，香港銀行的表現落後於區內大多數市場的銀行......

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【第二版刊於3月28日 15：40】

中銀香港 （02388） （下稱「中銀」）除了受惠加息周期展開，去年10月中推出的「跨境理財通」，因連同母公司中國銀行 （03988） 在大灣區擁逾千個網點，可謂享有「網絡規模優勢」。綜合市場報道，在理財通實施首月，「中銀跨境理財通」於「北向通」及「南向通」均為市場第一，整體開戶市佔率達6成，明顯在港銀股較受惠。

至截稿前止，據彭博綜合券商預測資料，料中銀業績在去年出現輕微倒退（點擊圖片放大），今年起可重回增長之路......

    點擊圖片放大

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【第一版刊於08：17】

過去幾年的放水，加上疫情及俄烏戰局，影響多個產業供應鏈以至糧食供應，美國通脹勢持續高企，聯儲局為遏高被迫急加息，亦漸成市場共識。據利率期貨市場截稿前反映，至今年12月加息最少2厘機會逾7成（點擊圖片放大見紅框部分）。利率上升有利大型銀行擴闊淨息差，惟戰局對新興市場帶來不少危機，在利好利淡因素下，銀行股應如何選擇？應偏好哪一隻？

    點擊圖片放大
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曾淵滄 港股反彈期 迎戰第二季【下一頁

摩根大通上周發表的報告也指，在正面利率前景的支持下，重申對滙豐 （00005） 及渣打 （02888） 「增持」的投資評級，但基於通脹和商品價格上漲帶來的宏觀風險，下調滙豐及渣打的盈利預測，並將滙豐目標價由71元下調至65元，以及渣打目標價由70元下調至64元。

總的來說，在香港銀行中，摩通依次看好中銀香港 （02388） （下稱「中銀」）、恒生 （00011） 、滙豐、渣打。摩通維持中銀及恒生目標價，分別為36元及168元。

若果將中銀股價與另外3隻香港大型銀行股比較，業務涉足新興市場比重較高的渣打，本月中低位的調幅的確最深（點擊圖片放大）。不過，大家不要忘記，4隻銀行中，只有中銀仍未公布去年業績，而中資銀行去年受到恒大 （03333） 債務危機衝擊不淺，中銀或許在本周二公布去年全年業績......

中銀及其母公司中行估值分析，詳見：【下一頁

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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