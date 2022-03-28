美料急加息 聚焦高息股 名家專區 2022/03/28 分享： 中央早前釋出全方位放寬平台經濟及行業監管訊號，刺激藍籌科網股與重磅中概股扭轉跌勢，連日報復式急彈後，港股上周回歸基本步，藍籌股業績再度主導大市浮沉。 阿里巴巴（09988）績後公布加碼回購計劃至250億 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 騰訊增長新低 監管困擾未散 2022/03/25 騰訊增長新低 監管困擾未散 透視中港美 - 中概股續反彈 京東要先過關 2022/03/24 中概股續反彈 京東要先過關 透視中港美 - 小米使費急升 績優還要審慎 2022/03/24 小米使費急升 績優還要審慎 透視中港美 - 回購愛鬥大 托價有保證？ 2022/03/23 回購愛鬥大 托價有保證？ 透視中港美 - 盈富成交新高 換經理大件事 2022/03/22 盈富成交新高 換經理大件事 美國聯儲局 加息 通脹 恒生指數 恒生科技指數 業績公布 中國移動（00941） 新經濟股 中國概念股 債券