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美料急加息 聚焦高息股

名家專區 2022/03/28

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中央早前釋出全方位放寬平台經濟及行業監管訊號，刺激藍籌科網股與重磅中概股扭轉跌勢，連日報復式急彈後，港股上周回歸基本步，藍籌股業績再度主導大市浮沉。

阿里巴巴（09988）績後公布加碼回購計劃至250億

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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