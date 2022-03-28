結合訂閱經濟 iPhone或行月費制 國際 18:00 2022/03/28 分享： 去年底科技股跌市及俄烏戰爭爆發，觸發的美股跌浪中，蘋果（Apple）一直是風中勁草的角色，股價表現相對大市堅挺，近期的反彈浪中，股價已迫近歷史新高，與行政總裁庫克（Tim Cook）經營有道脫不了關係，帶領已是巨無霸的蘋果收入持續增長，居功至偉。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 若普京准買石油 比特幣另一里程碑 2022/03/27 若普京准買石油 比特幣另一里程碑 德國廠房落成 Tesla添強力催化劑？ 2022/03/24 德國廠房落成 Tesla添強力催化劑？ 金正恩態度強硬 北韓棄核成空談 2022/03/25 金正恩態度強硬 北韓棄核成空談 疫下課時縮減 衝擊學童成績？ 2022/03/23 疫下課時縮減 衝擊學童成績？ 俄油劈價即獲印度承接 石油制裁有缺口 2022/03/22 俄油劈價即獲印度承接 石油制裁有缺口 你可能感興趣 若普京准買石油 比特幣另一里程碑 18:00 2022/03/27 若普京准買石油 比特幣另一里程碑 德國廠房落成 Tesla添強力催化劑？ 21:03 2022/03/24 德國廠房落成 Tesla添強力催化劑？ 金正恩態度強硬 北韓棄核成空談 16:05 2022/03/25 金正恩態度強硬 北韓棄核成空談 最新專欄文章 國金札記 - 倘允比特幣買石油 加密幣新里程碑 今日 倘允比特幣買石油 加密幣新里程碑 若普京准買石油 比特幣另一里程碑 2022/03/27 若普京准買石油 比特幣另一里程碑 國金札記 - 柏林廠獲准投產 Tesla迫千美元關 2022/03/25 柏林廠獲准投產 Tesla迫千美元關 德國廠房落成 Tesla添強力催化劑？ 2022/03/24 德國廠房落成 Tesla添強力催化劑？ 國金札記 - 疫下課時縮減 衝擊學童成績？ 2022/03/24 疫下課時縮減 衝擊學童成績？ 經濟 庫克 Apple iPhone 蘋果（Apple，美：AAPL）