糧食政策新動向 明確「穩產保供」 名家專區 2022/03/28 分享： 每逢亂世變局，糧食就是大事。近日糧食問題有新變化，因而也在國際國內有了新觀點，主要圍繞糧食供求有着爭論。而中國政府也有了新舉措，包括上周末國務院下發九號文件，對糧食問題明確要求「穩產保供」。 在國際層面 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 全面排查安全隱患 首季經濟關鍵點 2022/03/26 全面排查安全隱患 首季經濟關鍵點 國情知聞 - 「廢止」政令 變局思維 2022/03/25 「廢止」政令 變局思維 國情知聞 - 樓市信心拉鋸 發展邏輯新議 2022/03/24 樓市信心拉鋸 發展邏輯新議 國情知聞 - 經濟理論重新認識 意在糾偏 2022/03/23 經濟理論重新認識 意在糾偏 國情知聞 - 中國新改革 向何方深化 2022/03/22 中國新改革 向何方深化 中國 烏克蘭 聯合國 災難 中國國務院 國家能源局 糧食供求