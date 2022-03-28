糧食政策新動向 明確「穩產保供」

每逢亂世變局，糧食就是大事。近日糧食問題有新變化，因而也在國際國內有了新觀點，主要圍繞糧食供求有着爭論。而中國政府也有了新舉措，包括上周末國務院下發九號文件，對糧食問題明確要求「穩產保供」。

在國際層面

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