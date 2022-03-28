  • 19°C
香港時間 : 2022328日 (週一) 02:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

倘允比特幣買石油 加密幣新里程碑

名家專區 2022/03/28

分享：

在戰爭的極端環境中，加密幣的潛能才能激發出來。俄羅斯在國際制裁下，對外交易嚴重受限，俄羅斯有國會議員提出，對於中國或土耳其等友好國家，應考慮接受更靈活的付款方式，如接受以比特幣（Bitcoin）買俄羅

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

最新專欄文章

若普京准買石油 比特幣另一里程碑
2022/03/27
若普京准買石油 比特幣另一里程碑
國金札記 - 柏林廠獲准投產 Tesla迫千美元關
2022/03/25
柏林廠獲准投產 Tesla迫千美元關
德國廠房落成 Tesla添強力催化劑？
2022/03/24
德國廠房落成 Tesla添強力催化劑？
國金札記 - 疫下課時縮減 衝擊學童成績？
2022/03/24
疫下課時縮減 衝擊學童成績？
國金札記 - 俄油劈價印度承接 石油制裁有缺口
2022/03/23
俄油劈價印度承接 石油制裁有缺口
中國 美國 美元 俄羅斯 石油 天然氣 區塊鏈 比特幣 普京 土耳其

上一篇文章

稱助下屆政府調查 林鄭無意爭連任？

下一篇文章

糧食政策新動向 明確「穩產保供」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版