倘允比特幣買石油 加密幣新里程碑

在戰爭的極端環境中，加密幣的潛能才能激發出來。俄羅斯在國際制裁下，對外交易嚴重受限，俄羅斯有國會議員提出，對於中國或土耳其等友好國家，應考慮接受更靈活的付款方式，如接受以比特幣（Bitcoin）買俄羅

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