稱助下屆政府調查 林鄭無意爭連任？ 名家專區 2022/03/28 分享： 昨日（3月27日）原是特首選舉投票日，現已押後至5月8日。但特首林鄭月娥昨日稱樂意助下屆政府的抗疫調查，即引起各方熱議，有政圈和官場人士認為，林鄭此說法反映其似乎無意連任。 第5波抗疫失分 連任走勢看淡 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 特首戰快開跑 李家超陳茂波辭職參選？ 2022/03/25 特首戰快開跑 李家超陳茂波辭職參選？ 有政戲 - 建制不滿抗疫 特首答問會為何無火花 2022/03/24 建制不滿抗疫 特首答問會為何無火花 有政戲 - 先通關內地抑或國際？ 林鄭怎考量 2022/03/23 先通關內地抑或國際？ 林鄭怎考量 有政戲 - 林鄭暫緩全民檢測 已與中央打招呼 2022/03/22 林鄭暫緩全民檢測 已與中央打招呼 有政戲 - 9國禁飛令料放寬 滯留外地港人吐苦水 2022/03/21 9國禁飛令料放寬 滯留外地港人吐苦水 疫情 林鄭月娥 北京 大學 習近平 行政 博物館 特首選舉 行政會議 M+