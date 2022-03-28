稱助下屆政府調查 林鄭無意爭連任？

昨日（3月27日）原是特首選舉投票日，現已押後至5月8日。但特首林鄭月娥昨日稱樂意助下屆政府的抗疫調查，即引起各方熱議，有政圈和官場人士認為，林鄭此說法反映其似乎無意連任。

第5波抗疫失分 連任走勢看淡

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