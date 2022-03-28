【騰訊美團業績】馬化騰王興：行業有寒意（第二版）

馬化騰在公眾面前一向不苟言笑。但他最近破天荒地拿自己的身體，調侃騰訊 （00700） 的業績表現。他說，騰訊2021年的營收就像自己的腰椎間盤——現在不那麼突出了，甚至還少了一塊兒。

按照這個劇本推演，美團（03690）創始人王興可能要摸一摸頭頂——他曾經調侃自己的髮際線越來越像Meituan首字母的形狀；而今美團Q4財報的關鍵字，可能跟他的髮際線走勢更為相似。兩者同樣難言樂觀。

美團在Q4及2021全年財報中，用500多字的篇幅介紹社區電商的業務進展，只有100來字介紹美團買菜。

由此來看，美團買菜已經滑向邊緣業務。前置倉模式之前跑出兩家美股上市企業——叮咚買菜（DDL.US）和每日優鮮（MF.US）。遺憾的是，這兩家活得都不如意，一個被爆拖欠供應商貨款，一個被爆為控制成本把死魚當活魚賣。

這一模式至今仍未被驗證可以全面盈利，而美團一貫注重運營效率，在北京等四個一線城市開設網站後，美團買菜並沒有進一步擴張，大概率因為盈利模型還沒跑出來。

王興真正下賭注的是社區電商，即社區團購。在他眼中，這是零售終局——「萬物到家」中，不可分割的一部分，是「五年或十年才有的一次優質機會」。王興在2020年說過，新業務虧損中，一半來自社美團優選。照此推算，美團在社區團購上投入接近200億元。

不過新業務的投入也是有上限的。在監管政策及消費疲軟的宏觀環境之下，美團變得謹慎，不再激進了。GMV（商品成交金額）和開城數量，被「高品質增長」所替代。與此同時，美團更仔細地平衡現金儲備和核心業務現金流等資源，更多強調運營效率。

據晚點（latepost）此前報導，美團優選2021年完成了約1200億元交易額，並未達到年初定下的1500億元的目標。

反映到財報的，即Q4虧損收窄，由Q3的109億元減少到102億元；經營虧損率則由79.5%環比收窄到69.5%。

所以，3月25日，美團第四季度虧損53.4億元，好過市場預期的虧損47.53億至67.83億元的說法，實是美麗的誤會。面對監管，以及反壟斷，那麼多的對手一個都消滅不了，虧損是減少了，但增長性也減少了。

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