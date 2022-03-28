  • 17°C
香港時間 : 2022328日 (週一) 11:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【政策預期】疫情爆發衝擊經濟  4月降準可期待

研究報告 11:16 2022/03/28

分享：

內地1至2月經濟數據表現亮眼，3月美聯儲開啟加息，3月份內地MLF利率未有調降，不過3月內地多地疫情爆發，對經濟基本面形成衝擊，中小企業經營面臨困難，令4月份內地降準或有期待。

東北證券分析指，為降低企業融資成本，激發經濟活力，貨幣政策發力必要性上升。回顧歷史，中美經濟及貨幣政策錯位期間，相較於政策利率的調降，降準或為貨幣政策主要措施。 

雖然經測算除去公開市場操作到期，4月流動性缺口可能僅有2,643億元，但從經濟基本面與政策表態來看，4月降準視窗仍在，而在降準落地壓降銀行負債成本之後，1年期LPR利率有望通過壓縮加點的方式進行下調。

    點擊圖片放大

 

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

《2022年收息全攻略》系列第三冊《本地超高息股》現已登場，訂戶可立即按此登入閱覽【第三冊】！而《本地熱門收息股》訂戶可按此登入閱覽【第一冊】【第二冊】直接瀏覽。

欲觀看全文請成為付費會員：

★★★未成為訂戶的朋友，不妨把握新推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版！名額有限，先到先得，請火速行動！★★★

...

欄名 : 大行有路捉

最新專欄文章

【港股策略】政策底已現 港股仲驚咩？
2022/03/24
【港股策略】政策底已現 港股仲驚咩？
【絕地反擊】科網股大反撲後 值博點評
2022/03/22
【絕地反擊】科網股大反撲後 值博點評
【高增長行業】工業機器人三大驅動力 增長非一般旺
2022/03/22
【高增長行業】工業機器人三大驅動力 增長非一般旺
【股神智慧】動盪市巴菲特持倉邏輯（第二版）
2022/03/15
【股神智慧】動盪市巴菲特持倉邏輯（第二版）
【港股策略】中概股退市憂慮累港股 靜待增長政策出台支持
2022/03/15
【港股策略】中概股退市憂慮累港股 靜待增長政策出台支持
中國人民銀行 MLF LPR 經濟 經濟數據表現 貨幣政策

下一篇文章

【加息提速】銀行股比併 邊隻穩中求勝
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版