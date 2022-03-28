【政策預期】疫情爆發衝擊經濟  4月降準可期待

內地1至2月經濟數據表現亮眼，3月美聯儲開啟加息，3月份內地MLF利率未有調降，不過3月內地多地疫情爆發，對經濟基本面形成衝擊，中小企業經營面臨困難，令4月份內地降準或有期待。

東北證券分析指，為降低企業融資成本，激發經濟活力，貨幣政策發力必要性上升。回顧歷史，中美經濟及貨幣政策錯位期間，相較於政策利率的調降，降準或為貨幣政策主要措施。

雖然經測算除去公開市場操作到期，4月流動性缺口可能僅有2,643億元，但從經濟基本面與政策表態來看，4月降準視窗仍在，而在降準落地壓降銀行負債成本之後，1年期LPR利率有望通過壓縮加點的方式進行下調。

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