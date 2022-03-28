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美團公布業績逆市升（附券商最新目標價）

研究報告 17:21 2022/03/28

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美團 （03690） 上周五（3月25日）公布2021年度及該年度第四季業績，3月28日美團股價急升，一度漲超15%。績後大行普遍認為上季業績勝預期，下文詳列各大券商目標價。

騰訊馬化騰、美團王興：行業有寒意（第二版）【下一頁

曾淵滄 港股反彈期 迎戰第二季【下一頁

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美團2021年財報指出，2021年全年營收1791億元（人民幣‧下同），經調整淨虧損156億元。相比2020年，美團的收入按年增長56%，但在2020年底，美團經調整淨利潤尚為31億元，這意味著美團的淨利潤大幅下降。

不過，若以前景考慮，美團潛力依然巨大。美團主攻的在地生活服務的主要對手是阿里巴巴 （09988） ，其本地生活服務部門營業額僅121.4億元人民幣，僅按年增長27.3%，增速明顯低於美團。

良好業績亦是一枝針對投資者的強心針。今年美團身陷監管風波，2月18日，商務部號召外賣平台企業針對疫情嚴重地區的外賣商家降低費用，引發市場恐慌，股價一度暴跌，振幅高達60%；期間又出現了人大代表喊話年輕人應該進工廠而不是送外賣的熱搜，讓美團深陷輿論旋渦。

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撰文 : 投資理財周刊 投資理財周刊

欄名 : 券商有路捉

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