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【車價上升】新能源汽車集體加價 比亞迪能跑贏嗎？

研究報告 10:20 2022/03/29

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2022年以來，各車企陸續上調旗下新能源汽車售價以應對成本上漲的壓力，漲幅普遍在5%至15%區間。整車漲價有三大原因︰

1）芯片短缺︰俄烏衝突對於芯片供應的影響相對有限，全球主要芯片相關廠商供應鏈暫未受到影響。2022年2月汽車經銷商綜合庫存係數為1.85，恢復至警戒線以上，在一定程度上反映了芯片短缺情況的逐步恢復。

2）原材料漲價︰2021年起至2022年3月17日，碳酸鋰價格上漲879%，鎳價格上漲72%。2021年7月起中國汽車市場終端折扣率逐漸收窄，且市場價格指數在98.5%至100%範圍波動，高於2020年同期4個百分點。

3）補貼退坡︰新能源車補貼退坡，較去年下滑30%，政策紅利逐漸消失，主機廠部分成本轉移至消費者，中低端車型影響更大。

比亞迪銷量強勁    2022年民企第一

不過，漲價對新能源汽車銷量影響有限。2022年2月，新能源汽車銷量33.4萬輛，同比+184.3%；其中，新能源乘用車銷量32.1萬輛，同比+182.2%。2020年1月至2022年2月，新能源汽車滲透率從2.4%提升至的19.2%，新能源乘用車滲透率從2.6%提升至21.6%，均創下歷史新高。

2月，比亞迪 （01211） 新能源乘用車銷量87473輛，同比增長764.1%，環比微跌5.9%，乘用車新能源滲透率96.9%。1至2月累計來看，新能源乘用車累計銷量180399輛，同比增長501.5%，乘用車新能源滲透率97.3%。比亞迪表現出相比同行更強的市場韌性，受漲價影響較小，符合預期，這充分體現了公司強大的產品力和品牌影響力。

比亞迪具兩大優勢

 

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欄名 : 大行有路捉

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