【加息集體轉鷹】金融股和科技股看俏 張玉峰：可加大倉位

美股近日的情況，很大程度上繫於息口的走勢。美聯儲在加息的說法上集體轉鷹，鮑威爾指必要時會在下次議息會議加息0.5厘，聖路易斯聯儲局總裁布拉德更提議將今年利率調升至3厘以上，預計加息步伐將加快。加息在於壓制通漲升温，息口上升可使銀行淨息差擴，利息收入因此增加，因此投票者在股票組合上，可加大金融以及銀行板塊的持股比例，筆者多次品題的高盛（美： GS），摩根史丹利（美： MS）一直都是心水之選。另外，保險公司亦能買到較高收益率的債券，令財資收益上升，不妨留意Travelers Companies ， Inc （美：TRV）以及Global Life， Inc （美：GL）。

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曾淵滄 港股反彈期 迎戰第二季【下一頁】

在加息周期下，美金受惠作為全球儲備貨幣地位，投資者的選擇首選仍然是美股及美元資產，當中股票比起債劵，吸引力又勝一籌。根據美銀（BofA）數據，全球GDP加權計算的全球政府債務回報率正處於自 1949 年以來最差的一年。加上俄烏局勢反覆，資金尋求避風港，也回流美股市場。

過去兩週，標普500指數上漲超過 8%，收復了俄烏局勢升級以來的所有跌幅。與此同時，以科技股為主的納斯達克100指數同期上漲了近11%，升幅可喜。事實上，三分二的科技股公司在過去一段時間跌超過一半，已達超賣，所以亦率先反彈。想撈低科技板塊的投資者，建議以科技龍頭股為優先考慮，特別是高現金流、純利表現好的公司，如微軟（美：MSFT），蘋果（美：APPL），美偉達（美：NVDA），並且由短炒轉為中長線投資，提高獲利機會。

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