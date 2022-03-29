【中概股命途】洪灝：中概股除牌只是時間問題

3月8日，美國證券交易委員會將5家在美上市的中國公司列入具退市風險的「預訂除牌名單」，在美國上市中概股隨即大跌，並拖累港股表現。直至3月16日，國務院金融穩定發展委員會召開專題會議，提到中美雙方監管機構保持良好溝通，已取得積極進展，才扭轉跌勢。

不過，3月23日，美國證券交易委員會將微博加入「預訂除牌名單」，令名單由5家增至6家，而在3月24日，美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）再發表聲明表示，有關和中國達成協議避免數百家中概股公司被除牌的揣測並「不成熟」，完全取得審計底稿這一點「不容談判」。

交銀國際董事總經理、研究部主管及首席中國策略師洪灝發表評論指，中概股的超賣反彈之勢遇滯，對於在美上市的中概股，中美之間似乎存在著不可調和的分歧。

在美國要求中概股全面披露其與有關部門的關聯之際，中國卻加強對於系統性重要公司的控制。因此，對於在美上市的中概股來說，最好和最差情景的唯一區別，可能只是從美國退市的時間問題，而非避免除牌。

洪灝指出，如果這些公司終將難逃退市的宿命，那麼它們當前的估值應該計入最壞情況，並對2024年這一退市的關鍵節點計入兩到三年的時間價值差別，可以用長期追蹤中概股的納斯達克中國金龍指數（HXC）為例。

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中概股估值仍較08年高

現階段HXC指數的市淨率約為1.7倍，比2009年2月底和2011年9月約1.3倍的最低值超出30%。假設資金成本為每年10%，那麼目前相對於1.3倍的歷史最低市淨率的30%溢價，似乎可以看作是對於兩到三年後最終退市的時間價值調整。

洪灝認為，即使目前HXC的指數價格已經計入諸多壞消息，但最終也有可能出現，HXC指數的估值暴跌至遠離其基本面的非理性水平的情況。

而中國市場方面，亦出現了自2020年3月疫情全面爆發以來，最大規模的資本外流....

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